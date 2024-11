Dino Crisis e Resident Evil possono ora essere acquistati su PS4 e PS5, gratis per chi li ha su PS3 o Vita

Dopo essere stati messi a disposizione all'interno del catalogo dei classici di PlayStation Plus Premium, Dino Crisis e Resident Evil: Director's Cut possono ora anche essere acquistati singolarmente attraverso il PlayStation Store su PS4 e PS5, o scaricati gratuitamente per coloro che possiedono i giochi in questione da PS3 o PlayStation Vita.

Si tratta di una novità che può sembrare di poco conto ma risulta molto interessante per tutti gli appassionati dei giochi in questione: Sony ha una politica piuttosto bizzarra per quanto riguarda i classici delle console precedenti, visto che molti di questi restano relegati al catalogo dell'abbonamento PlayStation Plus Premium senza poter essere acquistati a parte.

Questo rappresenta una notevole limitazione per chi vorrebbe accedere liberamente ai giochi in retro-compatibilità, visto che costringe a passare attraverso il tier di abbonamento più costoso e a non possedere nemmeno in forma digitale i titoli in questione.