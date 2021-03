Outriders: chi bara vedrà un watermark a schermo e non potrà giocare con gli onesti

People Can Fly porterà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia il proprio nuovo sparatutto: Outriders. Il gioco ha già convinto moltissimi giocatori grazie alla demo, ma non per questo sono mancate alcune critiche. Gli sviluppatori, infatti, stanno già avendo a che fare con i cheater. Gli utenti che barano, però, devono prepararsi a venire marchiati da un watermark; non potranno inoltre giocare con gli onesti.

Il team ha scritto su Reddit: "Possiamo vedervi tutti. Sì, anche quella persona che si è data 600 armi leggendarie". Secondo i dati condivisi, i giocatori che hanno barato in modo chiaro sono 200, su 2 milioni di persone che hanno provato la demo: in altre parole, si tratta dello 0.01%. People Can Fly ha affermato che non si aspetta di veder crescere tale percentuale, ma in ogni caso ha pronte delle contromosse.

I bari di Outriders identificati dagli sviluppatori subiranno delle conseguenze sull'account, non sul singolo personaggio utilizzato. I bari non saranno in grado di giocare con i giocatori onesti e il loro matchmaking sarà "significativamente" più lungo. I bari potranno giocare da soli, ma la loro interfaccia utente vedrà la comparsa di un "discreto ma visibile watermark". Nel caso nel quale si condividano dei video, quindi, gli spettatori sapranno che si tratta di un baro.

Se per caso avete barato durante la demo "solo per provare", potete semplicemente cancellare tutti i dati e non portare nel gioco completo i progressi ottenuti. In tal caso, People Can Fly vi garantirà l'amnistia. Quali sono però le azioni catalogate come "barare" in Outriders? Ecco la lista:



Eseguire intenzionalmente il gioco su PC senza Easy Anti Cheat (EAC)

Modificare i file di gioco per potenziare il personaggio: livelli, abilità, inventario...

Modificare il gioco esternamente per ridurre i tempi di specifiche feature, come le sfide e i venditori

Usare un programma per ottenere vantaggi e alterare il gioco

Infine, vi ricordiamo che Outriders è un gioco completo, i DLC non si baseranno su contenuti tagliati secondo quanto svelato da People Can Fly.