PS5: video mostra la console ricreata in ottone, non è stato facile!

Lo YouTuber Matthew Perks, noto anche come DIY Perks, ha creato una console PS5 in ottone, usando come base una PlayStation 5 in versione Digital Edition. Tutto il procedimento non è stato affatto semplice, ma possiamo ammirare la sua opera nel video a inizio notizia.

Come spiegato nel video di DIY Perks, prima di tutto lo YouTubers ha creato un modello della parte nera centrale di PS5 usando la carta. Una volta ottenuta la forma, l'ha attaccata all'ottone che è stato tagliato per ottenere un pezzo delle dimensioni corrette. Perks ha poi proceduto a piegare a mano l'ottone così da replicare la curva originale di PlayStation 5. L'autore spiega che "ci è voluto moltissimo tempo per farlo in modo accurato" ma alla fine il risultato è sufficientemente simile. Alla fine, ha ricreato i fori per le USB e un pulsante per l'accensione, sempre in ottone.

Pare però che la parte più complessa sia stata la realizzazione dei pannelli laterali, a causa "della forma inusuale con curve che vanno in direzioni opposte su ogni asse". A causa delle proprietà dell'ottone "è stato estremamente difficile piegare manualmente i pannelli per farli combaciare con la scocca bianca di PS5." Dopo ore di tentativi, Perks ha usa il calore per limitare le proprietà elastiche dell'ottone e ottenere la forma voluta.

Il creatore afferma che la creazione finale è "solo un millimetro" diversa dall'originale, in termini di curvatura. Ha poi concluso ripulendo e lucidando l'ottone. A suo dire, l'effetto finale di questa PS5 è "qualcosa di proveniente da un vecchio Star Wars". L'unico problema è che ha dovuto spostare l'antenna del Wi-Fi di PlayStation 5 all'esterno della console, poiché l'ottone blocca il segnale.

