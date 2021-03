Balan Wonderworld sommerso da 10/10 su Metacritic dai voti degli utenti

Balan Wonderworld è un nuovo gioco di Square Enix. Si tratta di un platform game vecchio stile, che già prima dell'uscita aveva suscitato qualche dubbio tra il pubblico. Per il momento, online è disponibile una prima recensione della stampa internazionale che ha bocciato il titolo con un 4/10. Il pubblico, lo sappiamo, non sempre è d'accordo con la critica specializzata, ma nel caso di Balan Wonderworld il voto di moltissimi utenti è pari a 10/10 su Metacritic.

Raggiungendo la pagina di Balan Wonderworld su Metacritic, è possibile vedere che tutte le versioni del gioco (e in particolar modo la versione Xbox Series X) sono sommerse da recensioni positive, precisamente dei 10/10. Senza girarci attorno, è quasi certamente opera di alcuni bot. Non vogliamo negare la possibilità che i giocatori apprezzino il gioco di Square Enix, ma le recensioni provengono da account con nomi chiaramente generati proceduralmente. Inoltre, tali account non hanno mai rilasciato alcuna recensione se non quella di Balan Wonderworld.

Alcuni utenti di Metacritic si sono inoltre già attivati per lasciare recensioni negative e segnalare che Balan Wonderworld è un pessimo gioco e che non ci si deve fidare dei 10/10 degli altri utenti. Al momento della scrittura il voto utenti della versione Xbox Series X è comunque pari a 9.5. Le altre versioni viaggiano intorno all'8/10.

In attesa della nostra recensione, vi segnaliamo quanto detto dall'unica recensione internazionale per ora presente su Metacratic. Infine, ricordate che Balan Wonderworld è rischioso da giocare se soffrite di epilessia: Square Enix raccomanda la patch del day one.