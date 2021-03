Balan Wonderworld: il boss finale rischia di causare attacchi di epilessia fotosensibile

Il boss finale di Balan Wonderworld ha un grosso problema: rischia di causare attacchi di epilessia fotosensibile (PSE), minacciando non solo i soggetti a rischio, ma anche quelli sani, come sottolineato da Liana Ruppert di Game Informer.

Attenzione, perché da qui in poi parleremo apertamente del boss finale di Balan Wonderworld. Se non volete avere anticipazioni, non leggete oltre.

La Ruppert aveva già affrontato l'argomento in passato, parlando dei potenziali problemi per gli affetti da epilessia causati da Cyberpunk 2077. Fu il suo intervento a indurre CD Projekt Red a rivedere alcuni elementi del gioco. Ora qualcosa di molto peggiore è emerso per Balan Wonderworld, il cui boss finale non usa semplicemente degli effetti di luce molto forti, ma spara una serie di bianchi in rapida successione durante l'azione, con effetti potenzialmente nefasti per tutti.

Vi confessiamo che anche solo guardando il filmato sottostante (da 12:40 in poi) abbiamo provato un certo fastidio, quindi immaginiamo che per i soggetti a rischio la situazione sia ancora peggiore. La Ruppert, ha detto di aver dovuto fermare la visione (lei soffre di PSE) per riprenderla dopo aver rallentato il flusso video. Vista la gravità della cosa, è arrivata addirittura a chiedersi come abbia fatto quella sezione del gioco a superare i necessari test di sicurezza... sempre che li abbia fatti.

Attensione: il filmato sottostante contiene materiale video che può causare concretamente attacchi epilettici. Di conseguenza, se ne soffrite, non guardatelo per nessun motivo.

Che aggiungere? Speriamo che Square Enix sistemi il gioco prima del lancio odierno eliminando quei flash.