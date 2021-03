Le 10 peggiori esclusive PlayStation di sempre

Le esclusive. Da sempre fiore all'occhiello del brand PlayStation, hanno dato vita ad alcuni dei giochi più straordinari delle ultime generazioni. Tutti conoscono nomi come Medievil, WipeOut, God of War, The Last of Us e chi può ne ha più ne metta. Di recente alcuni dei brand più noti sono persino approdati su PC, aumentando ancora il prestigio di certe produzioni.

Oggi però il nostro obiettivo non è celebrare grandi classici o titoloni da 90 o più su Metascore. No, oggi vogliamo raschiare il fondo del barile, alla ricerca di 10 giochi usciti solo su una qualche console Sony, ma che forse sarebbe stato meglio non uscissero affatto. Signore e signori, ecco le peggiori esclusive PlayStation di sempre..