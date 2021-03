The Falcon and the Winter Soldier 1x02, recensione

Siamo alla seconda settimana e alla recensione del secondo episodio di The Falcon and the Winter Soldier e cominciamo a pensare di aver preso una cantonata: per settimane abbiamo creduto che la nuova serie su Disney+ sarebbe stata molto più tradizionale, facendo da contraltare all'eccentrico character study di WandaVision, e invece dobbiamo ammettere che sta mantenendo un equilibrio perfetto tra scene d'azione ottimamente girate e lunghi momenti di introspezione che approfondiscono i protagonisti e i comprimari. Fino a questo momento sono stati molto più numerosi i dialoghi delle botte, senza contare che la serie diretta creata da Malcolm Spellman e diretta Kari Skogland serve a definire meglio il Marvel Cinematic Universe dopo il Blip, cioè i cinque anni in cui metà della vita nell'universo ha cessato di esistere dopo lo schiocco di Thanos. Vediamo cosa abbiamo scoperto nel nuovo episodio: casomai ve la foste persa, trovate la recensione del primo a questo link .

L'uomo a stelle e strisce

Innanzitutto, ora sappiamo chi è il nuovo Captain America: si chiama John Walker, interpretato da Wyatt Russell. Per chi non lo sapesse, Wyatt è il figlio di Kurt Russell e Goldie Hawn, il che è ironico se si considera che il mitico Kurt è stato anche Ego in Guardiani della Galassia Vol. 2. In ogni caso, abbiamo molto apprezzato il modo in cui l'episodio ce lo ha presentato. Ci aspettavamo una figura antagonistica che servisse a farci rimpiangere lo Steve Rogers di Chris Evans, facendoci schierare subito con Sam e Bucky, e invece ci siamo trovati di fronte a un bravo ragazzo, forse un po' impulsivo, ma deciso a fare la sua parte, e a farla bene, nonostante tutti i dubbi e le paure che accompagnano ragionevolmente un ruolo così delicato. Non siamo sicuri che il pluridecorato John Walker abbia capito di essere solo uno strumento di propaganda nel nuovo ordine mondiale, ma è chiaro che abbia buone intenzioni e che creda fermamente nei valori che rappresenta lo scudo di Cap.

The Falcon and the Winter Soldier: John Walker in una scena.

Dall'altra parte, però, ci sono Sam e Bucky, che proprio non accettano questo cambio di passo. Le ragioni sono molteplici e questo episodio gioca sapientemente con la nostra prospettiva. Sam e Bucky sono ancora molto legati a Steve Rogers, e vedere qualcun altro nel suo ruolo non è facile, ma se si scava più a fondo possiamo anche comprendere il loro disagio. Sam Wilson ha rinunciato allo scudo perché non si sentiva degno ed è stato letteralmente preso in giro, vedendolo affidare a uno sconosciuto nonostante Steve lo avesse consegnato a lui in persona. Bucky, invece, vede riflessa nella rinuncia di Sam la sua paura di essere ancora il Soldato d'Inverno, un assassino spietato senza possibilità di redenzione. La "terapia di coppia" cui sono costretti a sottoporsi, che nei trailer sembrava una divertente gag, assume presto contorni serissimi, mettendo a nudo i punti deboli dei due protagonisti, specialmente di Bucky.

The Falcon and the Winter Soldier: il Soldato d'Inverno e Falcon.

C'è da dire che The Falcon and the Winter Soldier non sta approfondendo col dovuto coraggio alcune tematiche che invece sembrerebbero essere centrali. È come se osasse solo fino a un certo punto, ripensandoci all'ultimo momento per lasciare lo spettatore libero di trarre le sue conclusioni. Avevamo già intuito che il colore della pelle fosse rilevante nell'episodio precedente, quando la banca nega il prestito alla sorella di Sam, ma in questo episodio la questione emerge di nuovo, pur senza la giusta prepotenza. È chiaro che Sam sia convinto che non abbiano dato lo scudo a lui anche e soprattutto per il colore della sua pelle; inoltre, la scena coi poliziotti che intervengono nella loro discussione, dando per scontato che Sam stia aggredendo Bucky, è oltremodo significativa, soprattutto a fronte di quanto accaduto nel corso dell'ultimo anno negli Stati Uniti. L'incontro con Isaiah, poi, getta altre ombre sull'imparzialità del governo, che ha tenuto il mondo all'oscuro dell'esistenza di un Super Soldato di colore e chissà di quanti altri.

The Falcon and the Winter Soldier: gli eredi di Captain America.

Sulla questione torneremo tra poco, quando vi spiegheremo meglio chi è Isaiah Bradley nei fumetti Marvel. Vale la pena sottolineare, però, che l'episodio è riuscito a mettere Sam e Bucky sotto una luce molto più controversa. Considerata la minaccia - una banda di terroristi geneticamente potenziati da quello che sembrerebbe proprio essere il siero del Super Soldato - sarebbe stato molto più sensato e corretto accettare l'offerta di John e unire le forze, invece di prendere un'altra strada per pura e semplice ripicca. Addirittura andare a cercare l'aiuto di uno come Helmut Zemo, dopo quello che ha combinato in Captain America: Civil War, sembra piuttosto azzardato. Ovviamente è un escamotage che serve a riportare in scena il villain interpretato da Daniel Brühl, che compare brevemente a fine episodio, ma bisogna ammettere che The Falcon and the Winter Soldier in certi momenti offre alcune forzature nella narrativa che fanno storcere il naso.