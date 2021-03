Alien: i migliori giochi di sempre

La saga degli xenomorfi ha da poco celebrato i suoi primi quarant'anni e si appresta a raggiungere importanti obiettivi perchè ancora viva, vegeta e seguitissima. Lo dimostra anche l'annuncio di un altro videogioco sulla serie, il già presentato Aliens: Fireteam sul quale non vediamo l'ora di mettere le mani. Nell'attesa, ci siamo domandati quali siano i titoli che meglio rappresentino lo spirito dei film e dell'intera serie. Anche se in realtà ognuno dei tanti film usciti ha un suo stile unico e ben riconoscibile, Alien possiede delle caratteristiche ben precise che troviamo in ognuno di essi: una di queste è sicuramente la contrapposizione degli esseri umani agli xenomorfi. Per anni si è dibattuto sulla natura stessa dell'intera serie: dei film horror? oppure dei thriller di fantascienza? Probabilmente una perfetta fusione di questi due generi, esattamente come molti videogiochi hanno saputo fare. Scopriamo insieme quali sono i nostri migliori giochi dedicati ad Alien!

Alien Versus Predator Conosciuto anche come AvP, ebbe un discreto successo alla fine degli anni '90 su piattaforma PC Windows. La trama di Alien vs Predator si sviluppava attorno alla base Pandora, sito di proprietà della famosa societàWeyland-Yutani, ed era divisa in tre sezioni completamente indipendenti tra loro. Era infatti possibile utilizzare come personaggio il classico marine dello spazio, uno Xenomorfo oppure un Predator. Ognuna delle tre parti non era interconnessa e veniva sviluppata in modo autonomo, facendoci vivere un pezzetto di storia alla volta. Nella parte dedicata al marine bisognava trovare un modo di fuggire dal pianeta dopo che gli xenomorfi avevano preso il sopravvento sulla base militare; nella storia in cui comandavamo l'alieno dovevamo invece vendicarci dei terribili esperimenti degli umani, mentre nella fase Predator l'obiettivo era contrastare sia i marines che gli xenomorfi. Nel gioco erano perfettamente ricreati le varie "visuali" e i modi di muoversi dei protagonisti, ognuno con le sue peculiari abilità e caratteristiche.

Aliens: Infestation Pubblicato nel 2011 in esclusiva su Nintendo DS, Aliens: Infestation è uno dei nostri titoli preferiti basati sugli xenomorfi. Sviluppato dagli esperti coders di WayForward, software house californiana con una trentennale esperienza su tutte le piattaforme e con decine di titoli su licenza, questo gioco rappresenta una sorta di MetroidVania imperniato sulle vicende di Alien. Una delle cose migliori di Aliens: Infestation era la gestione del party, sempre formato da quattro personaggi ma intercambiabili tra loro ogni qual volta qualcuno soccombeva sotto le fauci degli xenomorfi. Ogni marine aveva una marea di linee di dialogo che li caratterizzava in modo superbo e in qualche modo ci faceva affezionare a ognuno di loro durante l'avventura. Piccola perla: la copertina disegnata da Chris Bachalo, autore vicino a DC Comics, Marvel e Neil Gaiman. Recuperatelo assolutamente se ve lo siete perso!

Alien Versus Predator 2 Alien Versus Predator 2 è stato ovviamente l'atteso seguito del già citato AvP pubblicato solo un paio di anni prima, il cui successo convinse publisher e sviluppatore a continuare la saga. Questo capitolo ha rappresentato la consacrazione di AvP soprattutto in ambito multiplayer competitivo: negli anni che vanno dal 2002 al 2007 il titolo è stato giocatissimo sui server ufficiali, per poi spostarsi su server privati dopo la chiusura da parte di Sierra. AvP2 è stato molto apprezzato anche per la trama che si intersecava tra gli avvenimenti di Alien3 e del film Alien vs Predator, fungendo da tie-in che amplificava e approfondiva molti punti della storia della saga. Come nel primo capitolo, la trama si divideva equamente in tre parti tra marine, xenomorfo e Predator.

Alien 3 A cavallo tra la generazione 8bit e quella che stava arrivando dei 16bit uscì uno dei titoli più apprezzati dell'epoca e dell'intero franchise di Alien. Parliamo del tie-in del terzo film, opera dell'allora emergente regista visionario David Fincher. Il videogame di Alien3, a causa della sua collocazione temporale a cavallo delle due ere, fu prodotto in doppia versione: sebbene molto simili e sviluppati in gran parte dalle stesse persone, le versioni NES, Amiga, Megadrive e Super Nintendo non erano propriamente identiche, godendo di particolarità e peculiarità per ognuna delle versioni sopracitate, livelli aggiuntivi, colonna sonora e molto altro. I presupposti della trama seguivano quelli del film, ovvero Ellen Ripley protagonista e unica sopravvissuta allo schianto dell'astronave Sulaco sul pianeta minerario e carcere Fiorina161. A differenza della pellicola cinematografica, però, nel gioco eravamo "bardati" di armi e tanto altro per provare a contrastare il nemico xenomorfo. Un gran bel action-adventure ricco di suspense e atmosfera che è rimasto nel cuore di tantissimi fan della serie.