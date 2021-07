EA Play Live 2021: tutti gli annunci, da Dead Space e Battlefield 2042

L'EA Play Live 2021 si è appena concluso, Sono stati 40 minuti intensi, ricchi di novità per quasi tutti i giochi di EA, ma soprattutto c'è stata la sorpresa finale. Per questo motivo andiamo a ricapitolare tutti gli annunci, da Dead Space a Battlefield 2042.

Condotto da Austin Creed, simpatico wrestler della WWE, lo show si è concentrato sulle uscite in arrivo nel prossimo futuro. L'evento principale è stato quindi ricco di trailer, rivelazioni e gamplay.

I giochi presenti alla fine sono stati:

GRID Legends

Lost in Random

Knockout City, Stagione 2

Battlefield Portal

Apex Legends: Ribalta

Dead Space

Ovviamente non possiamo non cominciare con l'annuncio di Dead Space. Lo storico horror di EA tornerà in versione potenziata, sia sotto il punto di vista della grafica sia sotto quello delle meccaniche. Ecco la nostra anteprima di Dead Space, tanto per cominciare a familiarizzare coi necromorfi.

Il secondo grande annuncio è stato GRID Legends, il ritorno della celebre serie di corse arcade di Codemasters. Nella nostra anteprima di GRID Legends vi raccontiamo tutte le novità, dalla modalità storia ai tracciati.

Battlefield 2042 ha presentato la sorprendente modalità Portal. La nostra anteprima di Battlefield Portal ci racconta di come questa sorta di editor mescoli alcuni dei momenti più epici della serie e promette di creare momenti folli per tutti.

Lost in Random si è mostrato col primo gameplay trailer e noi ne abbiamo approfittato per scrivere un'anteprima di Lost in Random, mentre Knockout City ha presentato la Stagione 2.

Infine abbiamo potuto conoscere meglio la nuova leggenda di Apex Legends.

L'EA Play Live 2021 è stato, quindi, di uno show piuttosto intenso e interessante. Cosa vi è piaciuto di più? E perché proprio Dead Space?