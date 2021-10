PS5, cuffie Pulse 3D Midnight Black su Amazon in preorder

Le cuffie Pulse 3D Midnight Black per PS5 sono disponibili su Amazon in preorder al prezzo di 99,99€. La data di uscita ufficiale dell'headset è fissata al 29 ottobre.

Annunciate il mese scorso, le Pulse 3D Midnight Black fanno parte di una collezione che include anche il controller DualSense Midnight Black, che è invece già disponibile per l'acquisto al prezzo di 80,26€.

"Con due tonalità di nero leggermente diverse, le cuffie wireless con microfono PULSE 3D in Midnight Black presentano dettagli lucidi che donano al design una disinvolta eleganza", si legge sul sito ufficiale PlayStation.

Dal punto di vista tecnico ovviamente non cambia nulla, ma non ce n'è bisogno: come avrete letto nella nostra recensione delle Pulse 3D, le cuffie ufficiali Sony consentono di sfruttare l'audio tridimensionale di PlayStation 5 per un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Resta da capire se la casa giapponese vorrà a un certo punto estendere questa scelta cromatica anche alla sua nuova console, mettendo in commercio le tanto attese cover colorate con cui personalizzare l'aspetto di PS5.

Nell'attesa che Sony si convinca, altri produttori stanno cercando di approfittare della situazione. Ad esempio Dbrand, con le sue cover alternative per PS5.