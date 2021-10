Dune, confermata la seconda parte del film

Legendary Picture ha confermato ufficialmente su Twitter che la seconda parte del film Dune si farà. Probabilmente la prima ha riscosso un buon successo, tanto e tale da convincere la produzione a dargli un seguito. Il regista Villneuve aveva fatto capire in più occasioni che la realizzazione di un secondo film era vincolata all'andamento del primo.

"Questo è solo l'inizio... Grazie a tutti quelli che hanno visto Dune finora e a quelli che lo faranno nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Siamo emozionati dal poter continuare il viaggio!"

La prima frase, "Questo è solo l'inizio...", potrebbe indicare che in lavorazione non c'è solo il secondo film, ma anche qualcos'altro. Del resto i produttori cinematografici, come quelli di videogiochi, sono sempre alla ricerca di opere da serializzare. Dune, da questo punto di vista è un franchise perfetto, visto che la saga è composta da diversi libri e si può espandere in diverse direzioni.