Nvidia GeForce Game Ready: il DLSS arriva su Chivalry e riceve plausi per Marvel's Guardians of the Galaxy

Nvidia ci ha tenuto a ricordare che gli ultimi driver Nvidia GeForce Game Ready includono il supporto per Marvel's Guardians of the Galaxy, qui la recensione fresca di "stampa", che gode sia dell'upscaling DLSS, sia dell'illuminazione ray tracing. Da oggi, inoltre, anche Chivalry II sfrutta il DLSS per aumentare le prestazioni, con incrementi che arrivano fino al 45% e permettono di giocare in 4K a oltre 70 fps su una Nvidia GeForce RTX 2060.

Marvel's Guardians of the Galaxy gode di un'ottima implementazione del DLSS

Nvidia ha anche celebrato ottimizzazioni Day-0 per Age of Empires IV, Battlefield 2042, Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition, Forza Horizon 5, Riders Republic e via dicendo. Qui tutte le informazioni tra cui troviamo menzione di profili per 6 giochi tra cui anche Marvel's Guardians of the Galaxy e la compatibilità G-Sync per i monitor AOC 24G2W1G4, AOC AG274QS3R1B+, ASUS ROG XG27AQM, ASUS VG32AQ1LA, ASUS XG249CM e MSI MPG321QRF-QD.

Incrementi fino al 45% con Chivalry II

Arrivano invece dalla critica i complimenti per l'ottima implementazione del DLSS in Marvel's Guardians of the Galaxy che garantisce una qualità analoga al rendering originale già con l'upscaling in modalità equilibrato. Si parla invece di definizione migliorata con la tecnologia in modalità qualità, a dimostrazione di un'implementazione di alto livello per quella che è la tecnologia di punta dell'arsenale Nvidia. Tra l'altro i GeForce Rewards permettono anche di di sbloccare in esclusiva l'outfit Sleek-Lord di Star Lord.