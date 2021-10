Ghost Recon Breakpoint: trailer di lancio di Operazione Madrepatria, il nuovo update gratuito

Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio dell'Operazione Madrepatria, il nuovo aggiornamento gratuito di Ghost Recon Breakpoint in arrivo il prossimo 2 novembre su tutte le piattaforme.

In Operazione Madrepatria, i giocatori dovranno liberare Auroa dalle grinfie dei Bodark con l'aiuto degli Esclusi e di Karen Bowman.

Come riporta il sito ufficiale l'aggiornamento introduce la modalità Conquista, una nuova modalità alternativa alla classica modalità Storia, in cui le decisioni dei giocatori avranno conseguenze sull'isola di Auroa. Saranno disponibili varie missioni tra cui scegliere, come distruggere obiettivi, conquistare campi nemici, rubare veicoli e decidere se estrarre o eliminare i quattro tenenti Bodark.

Tornerà anche la guerra tra fazioni in Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Avanzando nella conquista di Auroa, la presenza degli Esclusi in giro e negli accampamenti aumenterà, rendendo più frequente la guerra tra fazioni. Ci saranno dunque più posti di blocco, convogli, incidenti con ostaggi e pattuglie sull'isola in base alla presenza di fazioni. La difficoltà di questi eventi varierà al variare delle regioni: controllate la mappa tattica per i dettagli sulle sfide specifiche di ciascuna regione.

I Bodark, la nuova fazione nemica, sono infiltrati e manipolatori spietati, alleati della Sentinel e dei Lupi. I cinque archetipi nemici dei Bodark saranno presenti sia in giro che negli accampamenti. Ciascun tipo di nemico Bodark avrà dotazioni diverse a seconda dei biomi (montano, urbano e selvatico). I giocatori troveranno nuove armi e skin russe per veicoli nella fazione dei Bodark.

Tra le novità c'è anche mimetica ottica, sbloccabile nella modalità Conquista. Questa permette ai giocatori di rendersi invisibili agli occhi dei nemici da certe distanze. Si può aumentare l'efficacia della mimetica con il sistema di progressi, per renderla ancora più utile. Tuttavia attivarla consumerà una determinata quantità di barra al secondo, e sparare o correre farà aumentare il consumo.