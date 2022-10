Sonic Prime: data d'uscita annunciata per la serie Netflix

Sonic Prime, la nuova serie animata di Netflix dedicata al porcospino blu di Sega, ha una data d'uscita ufficiale: il 15 dicembre 2022. Si tratta di un grande periodo per i fan dello storico personaggio, che nel frattempo sono in attesa anche di Sonic Frontiers, il nuovo capitolo videoludico maggiore della saga.

Sonic Prime uscirà a dicembre

La serie TV Sonic Prime fu annunciata lo scorso febbraio. In realtà della lavorazione si sapeva già dal 2020, ma fino all'inizio di quest'anno non si era visto niente. Sarà composta da ventiquattro episodi, che vedranno Sonic impegnato in un "viaggio di scoperta di se stesso e di redenzione" in cui avrà in mano il destino di uno strano, nuovo multiverso. Il pubblico di riferimento sarà compreso nella fascia d'età 6-11 anni, il che fa capire che i contenuti saranno maggiormente indirizzati ai bambini.

Tra i personaggi presenti, visti nei vari trailer pubblicati finora, Shadow, Dr. Eggman e Big the Cat. Confermati anche Knuckles, Tales, Amy Rose e Rouge. Tra le nuove informazioni emerse su Sonic Prime, si parla di una lotta di Sonic per ricomporre quello che viene definito lo Shatterverse, il tutto per salvare i suoi amici. Farlo lo porterà a viaggiare in diversi mondi, dove conoscerà dei nuovi amici.