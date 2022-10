Atari 50: The Anniversary Celebration: data d'uscita annunciata, ci saranno anche giochi del Jaguar

La raccolta Atari 50: The Anniversary Celebration ha una data d'uscita ufficiale: l'11 novembre 2022. Inoltre è stato pubblicato un trailer che mostra una gradita novità, ossia la presenza di giochi usciti soltanto su Atari Jaguar. Possiamo vederlo qui di seguito.

Atari 50: The Anniversary Celebration si fa quindi sempre più interessante, considerando che sembra voler essere un'antologia completa della storia di Atari, che comprende giochi, interviste e più di cento giochi classici. Considerando che ad Atari viene attribuita anche la fondazione dell'industria dei videogiochi, capirete quanto possa essere appetibile il tutto per gli appassionati del medium nella sua dimensione più ampia.

Il cuore della Atari 50: The Anniversary Celebration sarà una timeline interattiva, da cui saranno accessibili i vari contenuti ordinati in ordine cronologico, per contestualizzarli storicamente. Le piattaforme considerate sono moltissime: gli storici coin op della compagnia (Pong è immancabile), le console Atari 2600, Atari 5200 e Atari 7800, i computer a 8-bit della compagnia. Per la prima volta saranno presenti anche giochi dell'Atari Lynx e del Jaguar, sfortunata console che chiuse un'epoca.

Saranno inclusi anche sei nuovi giochi: Swordquest: AirWorld, nuovo capitolo della serie Swordquest di Tod Frye sviluppato da Digital Eclipse, la software house che sta curando anche la raccolta nel suo complesso; Haunted Houses, il papà dei survival horror torna in 3D in una versione in grafica voxel; VCTR-SCTR, titolo celebrativo che mescola il gameplay di vari classici di Atari basati sulla grafica vettoriale, quali Asteroids, Tempest e altri ancora; Neo Breakout, rivisitazione di un altro classico che viene combinato a Pong, con grafica moderna; Yars' Revenge Reimagine, il classico per Atari 2600 con grafica rifatta.