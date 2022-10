Call of Duty: Modern Warfare 2: ecco i molti contenuti esclusivi per gli utenti PS4 e PS5

Il sito web di Call of Duty ha confermato quali saranno i molti contenuti esclusivi per chi acquisterà Call of Duty: Modern Warfare 2 su di una console Playstation, quindi PS4 o PS5. Viene quindi confermato ancora una volta il valore dell'accordo tra Sony e Activision Blizzard.

Si parla quindi di cinque fasce nel Battle Pass Bundle, di un bonus del 25% all'esperienza delle armi quando si gioca in gruppo, di combat pack esclusivi in ogni stagione, di due slot dotazioni extra e di eventi con doppi punti esperienza esclusivi ogni mese.

Il bonus per i Battle Pass Bundle serve per sbloccare equipaggiamento e accessori più velocemente, perché consentono di saltare cinque fasce di premi. I combat pack includono una skin per operatore, un progetto d'arma, un'emblema e molto altro. I punti esperienza doppi non crediamo che abbiano bisogno di grosse spiegazioni (si tratta di eventi che durano 24 ore), così come i bonus per chi gioca in gruppo (che valgono anche se si gioca in cross-play, ma che non vengono estesi ai membri del party di altre piattaforme).

Insomma, si tratta di extra non da poco, soprattutto per coloro che giocano online regolarmente a Call of Duty, perché accelerano il processo di sblocco di oggetti e livelli.

Molti li vedranno come dei vantaggi relativi, ma evidentemente daranno un certo slancio a Call of Duty: Modern Warfare 2 su console PlayStation, altrimenti Sony non avrebbe mai iniziato una guerra per non perderli, nel caso Activision Blizzard King fosse acquisita da Microsoft. Evidentemente molti scelgono la versione PlayStation del gioco anche per avere questi vantaggi sugli altri.

Per il resto vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile da domani, 28 ottobre 2022, su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 e PS5. Chi ha prenotato il gioco ha già potuto giocare alla campagna single player.