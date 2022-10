Victoria 3: estremisti di destra aggiornano la pagina su Wikipedia lanciando delle strane accuse

La pagina Wikipedia di Victoria 3 è stata aggiornata con delle strane accuse, lanciate evidentemente da degli estremisti di destra. Che siano tali lo si può capire dai toni usati e dalla totale ignoranza di ciò di cui vanno parlando. Leggiamo:

"Victoria 3 è un pasticcio liberal che ha ricevuto delle buone recensioni dai "giornalisti videoludici" perché include neri, il socialismo ed "eruditi". Non comprate questo gioco se non volete supportare la spazzatura di sinistra."

La modifica incriminata della pagina di Victoria 3 su Wikipedia

Naturalmente basta avere aperto un libro di storia nella vita per sapere che neri, socialismo ed eruditi erano ben presenti nell'epoca affrontata dal gioco e che, quindi, non c'è stata alcuna forzatura da parte degli sviluppatori. In effetti la polemica suona particolarmente pretestuosa, oltre che completamente campata in aria.

Il socialismo in particolare fu determinante per alcuni fatti storici dell'epoca, che porteranno a grandi sommovimenti nei decenni successivi, ma evidentemente chi ha modificato la pagina Wikipedia non lo sapeva. Del resto non ha nemmeno molto senso in uno strategico storico lamentarsi per la presenza di neri e studiosi, a meno che non si creda che siano un'invenzione della sinistra liberal (tutto è possibile, all'epoca di internet).

Per il resto, se volete conoscere meglio il gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Victoria 3.