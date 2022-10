Call of Duty: Modern Warfare 2, video confronta la campagna su PS5, Xbox Series X e PC

Call of Duty: Modern Warfare 2 è il protagonista di un nuovo video confronto di ElAnalistaDeBits che ha analizzato e paragonato le performance dello sparatutto di Activision Blizzard su PS5, Xbox Series X|S e PC nella modalità campagna.

Partiamo da modalità grafiche, risoluzione e framerate delle versioni console. Stando a ElAnalistaDeBits, Call of Duty: Modern Warfare 2 su Xbox Series X in modalità risoluzione gira a 2160p e 60 fps, mentre optando per la modalità performance la risoluzione scende a 1440p e il framerate arriva a 120 fps. La versione PS5 presenta le medesime opzioni grafiche, ma nella modalità con framerate elevato mediamente si assesta sui 110 fps. Xbox Series S invece gira a 1440p e 60 fps in modalità risoluzione e a 1080p con un framerate intorno ai 90 fps di media con la modalità performance. Su tutte e tre le console la risoluzione è dinamica con temporal reconstruction rendering, con Xbox Series X che mediamente mantiene una conta dei pixel più elevata.

Secondo ElAnalistaDeBits le versioni PS5 e Xbox Series X di Call of Duty: Modern Warfare 2 sono paragonabili a quella PC con preset Alto/Ultra. Xbox Series X|S presentano dei fenomeni di tearing, del tutto risolvibili attivando il VRR. La modalità a 120Hz, oltre ad abbassare la risoluzione, riduce anche la qualità delle ombre su tutte le console.

Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile a partire da domani 28 ottobre 2022. Poche ore fa un leak ha svelato le prime immagini di Neymar Junior e Paul Pogba come operatori del gioco.