Offerte Amazon: Gotham Knights già in forte sconto su PS5, sconto anche per Xbox Series X|S

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di Gotham Knights per PS5 e Xbox Series X|S. La versione con lo sconto migliore è quella PS5, pari al 25%. Potete trovare il prodotto ai seguenti box. La versione PS5 di Gotham Knights è in vendita presso Prezzo Bomba: la spedizione è gratuita. La versione Xbox Series X|S, invece, è venduta e spedita da Amazon.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Gotham Knights offre un'esperienza action RPG a base open world che farà impazzire i fan dei personaggi DC, pur poggiando su presupposti narrativi controversi: esistono due universi videoludici in casa Warner Bros., ma in nessuno di essi Batman è vivo. Superato questo scoglio, la storia si rivela godibile e i personaggi ben scritti, il sistema di combattimento è un derivato del freeflow focalizzato sulle abilità e sulle peculiarità dei singoli eroi, la cooperativa diverte ma non appare imprescindibile. Ci sono tanti nemici e ottimi boss fight, nell'ambito di una struttura che sul fronte delle attività appare piuttosto tradizionale ma ricca di contenuti. Visivamente il gioco è uno spettacolo ma quando si muove barcolla, tradendo una serie di scelte tecniche che definire discutibili è poco: che peccato."

Nightwing di Gotham Knights è stupito del prezzo

