Call of Duty Modern Warfare 2: leak svela Neymar Junior e Paul Pogba, con tanto di immagini

Era stato precedentemente indicato tramite un rumor, ma ora un leak ha reso disponibili le immagini di Neymar Junior e Paul Pogba in versione Operatore per Call of Duty Modern Warfare 2. I due giocatori di calcio saranno parte del videogioco sparatutto di Activision.

Il precedente rumor aveva anche indicato che Lionel Messi sarebbe stato uno degli Operatori di Call of Duty Modern Warfare 2, ma per il momento non ci sono conferme definitive a riguardo. Secondo quanto indicato, è credibile che i giocatori di calcio siano inseriti nello sparatutto con un update dedicato in occasione dei Mondiali che avranno inizio il 20 novembre 2022.

Le immagini non sono da considerarsi come una conferma definitiva, ma è difficile credere che siano un falso. In ogni caso, è possibile che il design mostrato non sia definitivo e che Neymar Junior e Paul Pogba abbiano un aspetto leggermente diverso una volta all'interno di Call of Duty Modern Warfare 2.

Tramite Reddit, dove il leak è stato condiviso, alcuni utenti affermano di essere felici che i due giocatori indossino veri armamenti militari e che non siano stati ricreati nella loro uniforme calcistica. Secondo i fan di Call of Duty Modern Warfare 2, sarebbe stato ridicolo vedere i giocatori in scarpette e shorts nel mezzo di uno scontro a fuoco.

Voi che ne pensate dei design? Il risultato finale vi piace?

Vi segnaliamo infine che il disco PS5 di Call of Duty Modern Warfare 2 istalla solo 70 MB, il resto va scaricato.