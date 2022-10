Call of Duty Modern Warfare 2: il disco PS5 istalla solo 70 MB, il resto va scaricato per un report

Call of Duty è da tempo una saga massiccia in termini di GB occupati e i giocatori devono fare grandi download per poter giocare nel corso dell'anno. Ora, però, pare che per quanto riguarda Call of Duty Modern Warfare 2 si dovrà scaricare l'intero gioco anche nel caso nel quale si acquisti la versione su disco. Secondo un report, il disco PS5 di Call of Duty Modern Warfare 2 include solo 70 MB di dati.

La segnalazione arriva da una serie di giocatori che hanno avuto accesso al disco PS5 di Call of Duty Modern Warfare 2 in anticipo. Come potete vedere poco sotto, qualcuno ha istallato il gioco in formato fisico e ha scoperto che il peso del gioco è inizialmente di 72.23 MB. Si parla della versione 1.000.000, ovvero senza alcuna patch istallata. Possiamo anche vedere la data dell'istallazione: il 26 ottobre 2022.

Se venisse confermato, significherebbe che per giocare a Call of Duty Modern Warfare 2 su PS5 (e probabilmente anche su Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One) sarebbe comunque necessario fare il download dell'intero gioco da internet.

La schermata PS5 del file di gioco di Call of Duty Modern Warfare 2

Call of Duty Modern Warfare 2 è un gioco basato soprattutto sull'online e i fan devono continuamente scaricare aggiornamenti correttivi e nuovi contenuti, quindi probabilmente per molti non si tratta di un problema fare un download iniziale. Al tempo stesso, significa che persino la campagna single player non è inclusa sul disco e va per forza scaricata dal PS Store.

Se si prova ad avviare il file da 70 MB di Call of Duty Modern Warfare 2, PS5 afferma che un aggiornamento del gioco è necessario per eseguire il videogame.

Ricordiamo che la data di uscita ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 2 (senza considerare gli accessi anticipati) è fissata per il 28 ottobre 2022 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One.

Vi lasciamo infine alla nostra analisi della campagna single player di Call of Duty Modern Warfare 2.