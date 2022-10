Phil Spencer di Xbox pensa che il metaverso sia solo un videogioco fatto male, per il momento

Il metaverso è uno degli argomenti caldi da un po' tempo, ma non sembra che sia pronto per avere un impatto sul mercato sul breve periodo. Anche Phil Spencer - capo di Xbox - ha detto la propria sull'argomento spiegando di non essere impressionato da quanto mostrato finora, visto che dal suo punto di vista si tratta solo di videogiochi mal realizzati.

Precisamente, Spencer ha parlato durante il Wall Street Journal Live. Come riportato da Tom Warren di The Verge tramite Twitter, Spencer ha affermato: "Oggigiorno [il metaverso] è un videogioco mal realizzato. Creare un metaverso che è come un salotto non è il modo in cui voglio spendere il mio tempo. Ciò che noto nel mondo dei metaversi è che siamo in una fase iniziale e che evolverà".

In poche parole, il metaverso per ora è solo in una fase iniziale, un prototipo a partire dal quale ci si deve evolvere.

Il concetto di metaverso è inoltre ancora poco chiaro. Al di là di versioni immaginare alla Ready Player One, per il momento il metaverso è un ambiente virtuale 3D dove fare riunioni (così è in pratica stato presentato da Meta) oppure un intero videogioco come Fortnite dove si possono seguire concerti e completare eventi (oltre che giocare) insieme agli amici ed altri giocatori, mentre ci si veste con costumi provenienti da vari franchise.

Difficile dire con precisione quando il metaverso avrà un impatto sulle persone e sui guadagni di Meta, ma per il momento la compagnia di Facebook sta spendendo miliardi e miliardi di dollari sul metaverso.