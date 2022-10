Rieko Kodama è morta: la sviluppatrice di SEGA ci ha lasciati mesi fa, ma si è scoperto solo ora

Rieko Kodama, nota soprattutto in quanto sviluppatrice di giochi SEGA come Phantasy Star e Skies of Arcadia, è morta. La donna aveva 58 anni ed è deceduta nel maggio 2022. La sua scomparsa è stata scoperta però solo ora tramite un tributo presente nei crediti del SEGA Mega Drive Mini 2.

SEGA ha successivamente confermato che Kodama è morta a maggio, ma non ha potuto condividere ulteriori dettagli per rispetto della privacy della sua famiglia. SEGA of Japan ha aggiunto: "Preghiamo che la defunta riposi in pace e le offriamo la nostra gratitudine per il suo enorme contributo a SEGA", secondo una traduzione fornita da IGN USA e IGN Japan.

Conosciuta come Phoenix Rie nei suoi primi lavori, Kodama ha fatto il proprio ingresso nell'industria dei videogiochi a metà degli anni Ottanta, quando ha lavorato come graphic designer e poi come produttrice e director. Tra i suoi lavori figurano Sonic the Hedgehog 2 e Skies of Arcadia, ma è nota soprattutto per il suo lavoro come uno dei leader creativi della serie Phantasy Star, in qualità di director di Phantasy Star IV.

Sebbene sia stata elogiata come pioniera in un'industria dominata dagli uomini, Kodama era notoriamente avversa ai riflettori e quando le è stato conferito il Pioneer Award ai Game Developers Choice Awards ha preferito deflettere i meriti al resto del team.

"Non so se sia dovuto alla cultura aziendale di SEGA o cosa, ma non mi sono mai sentita svantaggiata solo perché sono una donna. Lavoro da oltre 30 anni a varie cose legate allo sviluppo di videogiochi e da quando sono entrata in SEGA non sono mai stata trattata in modo diverso dagli uomini", ha dichiarato Kodama in un'intervista.

In un'altra intervista, ha dichiarato di non ritenere così insolito che le donne giochino ai videogiochi, osservando che le ragazze spesso preferiscono i giochi di ruolo. Uno dei suoi lavori più importanti, Phantasy Star, si è distinto per essere uno dei pochissimi giochi con una protagonista femminile.

Kodama è rimasta attiva nell'industria dei videogiochi fino allo scorso decennio, continuando a lavorare su giochi come 7th Dragon e Sega Ages.

Facciamo le nostre condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Kodama. Questa notizia arriva a stretto giro dopo l'addio a Ferret Baudoin, senior designer di Bethesda al lavoro su Starfield.