The Marvels e non solo: l'insuccesso è colpa dei fan sessisti, per un dirigente Disney

Un dirigente della Disney avrebbe incolpato gli spettatori sessisti per i recenti insuccessi al botteghino di film come The Marvels. L'informazione proviene da Matt Belloni, giornalista di intrattenimento per Puck, che ha recentemente pubblicato una newsletter con una dichiarazione di un dirigente Disney anonimo.

Il dirigente Disney ha dichiarato: "Tutti dicono 'Sono i film, sciocco', ed è una cosa facile da dire per la gente. I film che piacciono di più sono un ottimo modo per ignorare le questioni politiche. Ma sempre più spesso il nostro pubblico (o il segmento di pubblico che è stato politicizzato) equipara il messaggio percepito in un film a un problema di qualità."

"Non diranno che trovano di cattivo gusto l'emancipazione femminile in The Marvels o in Star Wars [l'ultima trilogia con Daisy Ridley], ma diranno che quei film non gli piacciono perché sono 'brutti'". "

L'anonimo dirigente ha concluso il messaggio affermando: "Così 'fare film migliori' diventa il codice per 'fare film che si conformano a stereotipi di genere regressivi o che mettono gli uomini in primo piano nella narrazione'. Che è quello che state vedendo ora, e che è l'obiettivo della svolta di Bob [Iger, il CEO di Disney] in questo momento".

Sappiamo anche che parte della "svolta" di Iger consiste nel concentrarsi sui sequel cinematografici, come il recentemente annunciato Oceania 2, e nel rallentare la produzione dei Marvel Studios per migliorare la qualità.