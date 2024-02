Xbox Series X: è in arrivo una versione bianca e solo digitale, per un rumor

Microsoft starebbe per lanciare una Xbox Series X caratterizzata da una colorazione bianca e dall'assenza del lettore disco, dunque una console solo digitale come la Xbox One S All Digital di qualche tempo fa.

A sostenerlo è una fonte che sembrerebbe aver fornito prove concrete a supporto del rumor in questione, aggiungendo che il lancio della nuova Xbox Series X dovrebbe avvenire a metà fra giugno e luglio, a meno che non si verifichi un qualche ritardo interno che possa far slittare tutto.

Una scelta del genere potrebbe sposarsi con le attuali strategie di Microsoft, che pur provando a rilanciare alcune produzioni first party su altre piattaforme continuerà a supportare il proprio hardware, in questo caso con un modello digitale più conveniente.