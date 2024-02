Hideo Kojima: Connecting Worlds dura meno di un filmato di MGS 4: in Italia non è disponibile

Hideo Kojima: Connecting Worlds è da oggi disponibile su Disney Plus / Hulu, almeno in una limitata lista di Paesi selezionati che non comprende l'Italia (e anche buona parte dell'Europa, va detto). La disponibilità ha però svelato la lunghezza del documentario: 59 minuti. In pratica più breve del filmato più lungo di Metal Gear Solid 4.

Prodotto da PlayStation Studios e Kojima Productions, Hideo Kojima: Connecting Worlds è principalmente un documentario di Kojima su Kojima, sugli inizi della sua vita in quanto creatore di Metal Gear Solid, ma anche uno sguardo su come sta realizzando i giochi oggi nel suo studio indipendente Kojima Production. Evita anche l'argomento della separazione con Konami.

Come detto, la cutscene più lunga di Kojima si trova in Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. A un certo punto, verso la fine del gioco, inizia un filmato che si protrae per 71 minuti.