Hi-Fi Rush potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2, non sulla console attuale

Nonostante non si tratti propriamente di un mostro di tecnologia, Hi-Fi Rush è un gioco che sfrutta pienamente i 60 frame al secondo , anche per poter mantenere il giusto ritmo di gioco in linea con quello musicale, cosa che potrebbe risultare difficile da sostenere sulla console di Nintendo.

In effetti, il gioco action musicale di Bethesda è un titolo di nuova generazione, uscito solo su Xbox Series X|S e in arrivo su PS5, cosa che potrebbe far pensare alla necessità di saltare il lancio su Nintendo Switch.

L'annuncio di Hi-Fi Rush su altre console è infine arrivato nella giornata di ieri, ma il gioco di Tango GameWorks al momento è previsto solo su PS5 come passaggio multipiattaforma, con alcune voci che sostengono che sia previsto su Nintendo Switch 2 e non sull'attuale console Nintendo.

Un gioco di nuova generazione

Un'immagine di Hi-Fi Rush

Non sappiamo se sia proprio questo il motivo, ma secondo alcune fonti come il noto leaker Tom Henderson, Hi-Fi Rush sarebbe allora destinato a Nintendo Switch 2, o come si chiamerà la nuova console della casa di Kyoto, che verosimilmente sarà più potente ed evoluta rispetto a quella attualmente in circolazione.

Il passaggio alla nuova generazione potrebbe consentire anche l'arrivo di Sea of Thieves, altro titolo Microsoft multipiattaforma che non è attualmente previsto su Nintendo Switch, cosa che potrebbe essere giustificata da alcuni elementi tecnici più avanzati come la realizzazione del mare.

Nel frattempo, abbiamo visto annuncio, data d'uscita ufficiale e trailer per Hi-Fi Rush su PS5, annunciato ieri e in arrivo il 19 marzo 2024.