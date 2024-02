Prison Architect 2, data di uscita rimandata un mese dopo l'annuncio

Prison Architect 2 è stato annunciato, con data di uscita inclusa, a gennaio 2024 . Nell'arco di un mese, però, il team si è ritrovato costretto a cambiare la data. Il motivo è come sempre la volontà di avere più tempo per ottimizzare il gioco.

Il messaggio degli sviluppatori di Prison Architect 2

Ecco il messaggio completo degli sviluppatori di Prison Architect 2:

"Salve Architetti, dopo un'attenta considerazione, abbiamo preso la decisione di ritardare la pubblicazione di Prison Architect 2 al 7 maggio 2024. Pur essendo già fiduciosi nel gioco, questo tempo aggiuntivo ci permetterà di risolvere altri bug e di ottimizzare ulteriormente il gioco per tutte le piattaforme. Anche se il rispetto della data di lancio originale era un'opzione, riteniamo che questo tempo aggiuntivo sia necessario per assicurarci di offrirvi un'esperienza più fluida fin dal primo giorno."

"Vogliamo anche mostrarvi come sta procedendo lo sviluppo del gioco in queste fasi finali, ed è per questo che a marzo inizieremo degli streaming che affiancheranno la nostra serie Prison Architect Academy. Restate sintonizzati per scoprire le date e gli orari".

"Ci piacerebbe costruire il futuro di Prison Architect 2 e della sua comunità insieme a voi. Continuate a darci suggerimenti e feedback, andiamo avanti in questo viaggio insieme!".