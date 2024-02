Flintlock: The Siege of Dawn, nuovo teaser trailer del gameplay per il gioco di A44

Nel video vediamo vari momenti di gioco, con la coppia protagonista formata dalla combattente Nor Vanek e dalla divinità "felina" Enki impegnata in diverse azioni, dal movimento tra interni ed esterni nelle varie ambientazioni al combattimento.

A44 Games ha pubblicato un nuovo teaser trailer di Flintlock: The Siege of Dawn che mostra altre sezioni di gameplay per questo interessante action RPG caratterizzato da una particolare ambientazione fantastica.

La storia di Nor ed Enki

Flintlock ha un'affascinante ambientazione

La storia mette in scena le vicende dei due protagonisti in un mondo in cui gli dei hanno deciso di imporre il proprio dominio sugli uomini con le cattive, usando la forza e costringendo l'umanità e sottostare al loro volere.

In questa situazione disperata, un gruppo di combattenti ha deciso di organizzare una disperata resistenza, rivoltandosi contro le divinità e avviando una lotta tremendamente impari. Tra questi c'è Nor, la protagonista, che lungo il proprio cammino fa la conoscenza del bizzarro compagno Enki, non proprio un felino qualunque bensì un'antica divinità che ha deciso di affiancare Nor nella sua missione.

Lo scorso dicembre avevamo visto un altro gameplay trailer di Flintlock: The Siege of Dawn, che indicava l'uscita per l'estate 2024.