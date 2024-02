The Plucky Squire: un nuovo video gameplay mostra il 'Mine Puzzle' tra 2D e 3D

Devolver Digital ha mostrato qualcosa di nuovo su The Plucky Squire pubblicando un nuovo video gameplay incentrato sul "Mine Puzzle" presente nel gioco, facendoci scoprire qualche altro momento di magia tra 2D e 2D per questo impressionante titolo.

Anche in questo caso, si tratta di un momento di gameplay che sfrutta il passaggio dalle due alle tre dimensioni come parte integrante delle meccaniche, con il protagonista che si ritrova a muoversi all'interno della carta stampata e al di fuori di questa, con interazioni in grado di generare enigmi molto particolari.

Nel video vediamo proprio una sezione di gioco dedicata a situazioni del genere.

Pennino, protagonista della storia, porta avanti quest e dungeon sulle pagine di un libro, ma all'occorrenza è in grado di uscire dalle pagine e agire sul libro come oggetto vero e proprio, all'interno di un mondo 3D in cui le regole sono diverse ma influiscono su quanto accade sulla carta stampata.