Apple iPhone 15 Pro Max e 15 Plus in sconto su Amazon Italia al prezzo minimo storico

Apple iPhone 15: Plus vs Pro Max

Apple iPhone 15 Plus utilizza un display da 6.7 pollici Super Retina XDR, ma Pro Max aggiunge la tecnologia ProMotion e la funzione Display always-on. Inoltre, Pro Max dispone del tasto Azione, mentre Plus ha solo il tasto Suoneria/Silenzioso. Pro Max vanta anche una struttura in titanio, mentre Plus è in alluminio.

Pro Max utilizza un Chip A17 Pro con GPU 6-core, mentre Plus monta un A16 con GPU 5-core. In termini di fotocamere, Pro Max propone anche un teleobiettivo, oltre alla doppia fotocamera con grandangolo e ultra grandangolo.

La batteria di Pro Max promette fino a 29 ore di utilizzo, mentre Plus si ferma a 26 ore. Inoltre, Pro Max garantisce un trasferimento più veloce con il supporto a USB 3, contro il 2 di Plus.