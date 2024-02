Nintendo Switch domina completamente la classifica di fine febbraio in Giappone

Senza alcuna sorpresa, la Top 10 è completamente dominata da Nintendo Switch. Le novità della settimana sono solo due, Shin Chan: Shiro of Coal Town e Retro Game Challenge 1 + 2 Replay. Il resto è composto da nomi noti, comprese tante esclusive Nintendo Switch compresa Mario vs. Donkey Kong (qui la recensione) .

Famitsu , famosa testata giapponese, ha svelato le vendite fisiche dei videogiochi e delle console in Giappone per la settimana compresa tra il 19 e il 25 febbraio 2024. Ecco la Top 10:

Le console più vendute in Giappone

Per quanto riguarda invece le console più vendute in Giappone dal 19 febbraio al 25 febbraio, la classifica è composta come segue:

Switch OLED - 38,125

PS5 - 28,692

Switch Lite - 8,102

PS5 Digital Edition - 4,812

Switch - 4,659

Xbox Series X - 2,287

Xbox Series X - 826

PS4 - 362

New 2DS LL - 10

Come possiamo vedere, anche in questo caso Nintendo Switch domina, con PS5 poco sotto. Xbox Series X|S come sempre non ha modo di competere, ma in ogni caso batte nettamente PS4, cosa che non può essere sempre detta.