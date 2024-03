One Piece Stagione 2 sarà girato quest'anno? Gli attori della serie Netflix lo confermano

La prima stagione di One Piece su Netflix è stata apprezzata e ora i fan non vedono l'ora di vedere la seconda stagione. Non sappiamo ancora quando andrà in onda, ma l'attore di Zoro, Mackenyu, ha detto la propria a riguardo.

La sua confessione è andata in onda durante lo scorso fine settimana, precisamente nel mezzo del torneo mondiale giapponese di One Piece TCG. Mackenyu ha presentato l'evento, essendo un fan del gioco, e durante la diretta gli è stato chiesto se avrà tempo di partecipare ad altri eventi nel 2024.

L'attore ha detto: "Non posso. Non posso andare. Non sarò qui." Successivamente, precisa che dovrà essere parte di un altro One Piece e che non è un problema affermarlo, in quanto non ha precisato il periodo esatto delle riprese. Ha però affermato che sarà in Sud Africa a girare la serie.