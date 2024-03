GreedFall 2: The Dying World, i motivi dell'Accesso Anticipato e una grande novità del gameplay

GreedFall 2: The Dying World è stato svelato al recente evento di Nacon (editore), durante il quale è stato svelato che il gioco di ruolo d'azione arriverà su Steam in accesso anticipato nell'estate 2024 . Cosa possiamo aspettarci però da questa prima versione del gioco?

Una novità del gameplay di GreedFall 2

GreedFall 2 ci porta nel passato rispetto al primo capitolo

La CEO dello studio Jehanne Rousseau, che è stata la principale sceneggiatrice del primo capitolo, ha citato anche il sistema di combattimento come un'altra ragione dietro la scelta dell'Accesso Anticipato. Questa volta i giocatori possono controllare tutti i loro alleati e ci sono alcune cose da sistemare. "Non è a turni, ma si ha comunque questo tipo di controllo sulla propria squadra e, per questo motivo specifico, avere il feedback dei giocatori è importantissimo, perché è qualcosa di nuovo. Non abbiamo mai fatto questo tipo di controlli prima d'ora".

Isber ha rivelato che i giocatori in accesso anticipato esploreranno "nuovi ambienti" e che il team ha in programma aggiornamenti a intervalli regolari. È stato confermato che i salvataggi non verranno trasferiti tra un aggiornamento e l'altro (come è accaduto per Baldur's Gate 3 durante il periodo di accesso anticipato).

Vi lasciamo infine al trailer di GreedFall 2: The Dying World.