Naughty Dog: il prossimo gioco sarà ambiziosissimo e difficile da fare, per Neil Druckmann

Neil Druckmann, presidente di Naughty Dog, ha avuto modo di parlare del prossimo progetto dello studio, descrivendolo come "ambiziosissimo" e ammettendo che sarà difficile da realizzare. L'occasione è stata un'intervista concessa a Logically Speaking, di cui alcuni estratti sono stati pubblicati online.

Naughty Dog viene da un periodo particolarmente difficile, tra licenziamenti e un intero gioco cancellato, conosciuto come The Last of Us Online, che non era mai stato presentato.

Attualmente sembra che il focus dello studio sia tornato sui giochi single player, con più progetti in sviluppo contemporaneamente. Per adesso non se ne sa nulla, anche se alcuni sperano che tra questi ci sia anche The Last of Us Parte 3.