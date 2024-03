Amazon Kindle Unlimited è ancora gratis per due mesi: il link alla promozione

Marzo 2024 prosegue e con esso anche l'offerta per Amazon Kindle Unlimited di Amazon Italia. Si tratta precisamente di uno sconto del 100%, per il pacchetto da due mesi: a costo zero potete abbonarvi e usare il servizio per 60 giorni, ma ovviamente solo se rispettate certi requisiti. Ricordiamo che il prezzo pieno di due mesi di servizio sarebbe di 19.98€. Potete trovare la promozione qui.

L'accesso alla promozione di Amazon Kindle Unlimited è limitato però da alcuni requisiti. Prima di tutto, se siete già abbonati o state già usando una prova gratuita, non potete sfruttare questa offerta. Inoltre, se negli ultimi 36 mesi avete usato una qualsiasi promozione di Amazon Kindle Unlimited, potreste essere esclusi da questa. Potreste è la parola chiave. La cosa migliore è andare alla pagina indicata sopra e verificare di persona se vi appare.

L'importante è che vediate una riquadro con scritto "2 mesi (Promozione)" e il prezzo € 0,00 in rosso: in tal caso l'offerta di Amazon Kindle Unlimited è valida anche per il vostro account e vi basterà premere su "Iscriviti ora". Il rinnovo automatico è attivo, ma vi basterà cancellare l'iscrizione prima che ciò avvenga: in tal caso, potrete comunque continuare a usare tutti i libri che avete preso in prestito tramite il servizio, fino allo scadere dei 60 giorni gratuiti.