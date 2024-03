Dead Island 2: annunciata l'espansione SoLA, ecco data di uscita e primi dettagli

La nuova storia si svolgerà durante l'ultima edizione dello psichedelico festival di musica californiano Sola, che a quanto pare non finito nel migliore dei modi, lasciando "solo un cratere di sangue in decomposizione e una presenza malevola che infesta la location". Ovviamente, spetterà a noi affrontare questa nuova minaccia.

Nuovi nemici, nuovi strumenti di morte

E dunque, mentre in sottofondo ascolteremo musica martellante e si diffonderà un virus letale, dovremo vedercela con l'Autophage, una minaccia ultraterrena. Grazie a questo pretesto dovremo affrontare nuove tipologie di mangiacervelli, come ad esempio il Whipper, una variante di zombie folle che al vizietto di automutilarsi e lanciare adosso al giocatore intenstini sventrati, e il Clotter, in grado di decomporsi e ricomporsi a piacimento, diventando invulnerabile nel mezzo, e di sparare getti di sangue putrido.

In compenso, potremo fare affidamento su nuove armi leggendarie, come la Ripper, una fusione tra una mazza da baseball e una sega circolare, e il Sawblade Launcher, un'arma pesante che spara lame rotanti.

Nel frattempo, vi ricordiamo che recentemente Dead Island 2 è entrato nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.