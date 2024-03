Dragon’s Dogma 2 e Final Fantasy 7: Rebirth dimostrano che i 30fps a volte bastano

Basta poco

Meglio la modalità con meno fps ma più bella da vedere

Chiarisco subito: stiamo parlando di due titoli realizzati con grande cura e con risorse ingenti, quindi è difficile parlare progetti al risparmio o lanciati troppo di fretta. Perciò dov'è il problema? In effetti il problema non c'è proprio, anche se alcuni vorrebbero che ci fosse. Semplicemente questa generazione sta dimostrando che l'ottimizzazione dei tripla A è un affare estremamente complicato, soprattutto lì dove gli sviluppatori vanno alla ricerca di una resa grafica migliore o di qualcosa di diverso dal solito come un'intelligenza artificiale degna di nota e un mondo vivo e vibrante come fa Dragon's Dogma 2. Inoltre pare che avere un framerate elevatissimo non sia nemmeno così essenziale come vorrebbero alcuni, visto che in tanti semplicemente ignorano del tutto la questione e si limitano a godersi i giochi così come sono. 60fps sono migliori di 30fps? Ovvio, come 120fps sono migliori di 60fps, ma non è questo il punto. Il punto è che non determinano molto in termini di esperienza (il discorso non vale per i videogiochi online competitivi... ma lì è un altro paio di maniche).

Da qui è facile collegarsi alla polemica riguardante la possibilità che GTA 6 vada a 30fps su PS5 e PS5 Pro. Ora, di mio credo che se c'è uno studio che possa raggiungere i 60fps pur presentando un gioco dalla qualità visiva del prossimo GTA, questo sia Rockstar Games. Non perché ha gli sviluppatori più bravi (anche), ma perché ha avuto tutto il tempo del mondo (e le risorse) da investire nell'ottimizzazione. Detto questo, anche se andasse a 30fps... sarebbe meno GTA 6?