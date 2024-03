Horizon Forbidden West: Complete Edition ora è disponibile su PC, ecco il trailer di lancio

Le novità della versione PC

La versione PC di Horizon Forbidden West: Complete Edition è stata realizzata da Nixxes, team dei PlayStation Studios specializzato in questo genere di conversioni, e il risultato è sicuramente ben riuscito, come constato nell'analisi tecnica di Digital Foundry.

Rispetto alla versione PS5, troviamo una serie di aggiunte pensate appositamente per i giocatori PC, come ad esempio il supporto agli schermi 21:9, 32:9 e il setup triplo monitor da 48:9, nonché alle tecnologie di upscaling NVIDIA DLSS, AMD FSR e Intel XeSS. Non mancano, inoltre, opzioni grafiche personalizzabili e la piena compatibilità con il DualSense e le sue caratteristiche peculiari, come i grilletti adattivi e il feedback aptico.

Per maggiori dettagli sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di Horizon Forbidden West e quella dell'espansione Burning Shores, inclusa nella Complete Edition. Se siete interessati all'acquisto vi rimandiamo alle pagine dedicate su Steam e dell'Epic Games Store.