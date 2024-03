Warhammer 40.000: Rogue Trader tradotto in italiano da un gruppo di eroi, patch disponibile

Ora non avete davvero più scuse per snobbare Warhammer 40.000: Rogue Trader, visto che un gruppo di eroi ha tradotto il gioco in italiano nel giro di pochi mesi e ha reso disponibile la patch per tutti. Perché li chiamiamo eroi? Facile: hanno tradotto più di 200.000 linee di testo.

Per scaricare la patch, arrivata alla versione R1.2, andate su languagepack.it e registratevi. Quindi avrete accesso ai file per i download.