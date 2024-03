Dragon Ball Z Kakarot: Goku's Next Journey: un trailer mostra lo scontro finale tra Goku e Vegeta

Il filmato, che trovate nel player sottostante, mette in scena una spettacolare ultima resa dei conti tra Goku e Vegeta , ricca di emozioni considerando l'accesa e storica rivalità che li lega.

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Goku's Next Journey , l'ultima espansione a pagamento di Dragon Ball Z: Kakarot che permetterà ai giocatori di rivivere l'atto conclusivo di Dragon Ball Z.

Il DLC è già disponibile

Il DLC Goku's Next Journey è già disponibile su tutte le piattaforme ed incluso all'interno del Season Pass 2 di Dragon Ball Z: Kakarot, in vendita al prezzo di 39,99 euro. Volendo è possibile acquistare l'espansione singolarmente al prezzo di 13,99 euro.

Come accennato in apertura, questo contenuto rivive l'ultimo episodio dell'anime di Dragon Ball Z. Goku ha deciso di partecipare al nuovo Torneo Mondiale di arti marziali incuriosito da un giovane ragazzo di nome Ub, che altri non è che la reincarnazione buona di Majin Bu, sconfitto dieci anni prima. Oltre a un nuovo arco narrativo, il DLC introduce attacchi speciali, nuovi emblemi anima e altre chicche.