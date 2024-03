Metacritic: Capcom è prima nella classifica dei migliori publisher del 2023

Il sito aggregatore di recensioni Metacritic ha stilato la classifica dei migliori publisher del 2023. Al primo posto troviamo Capcom con 11 giochi pubblicati che hanno una media voto di 84,5, seguito da Raw Fury, l'editore di Cassette Beast, con un metascore di 79,1.

Qui sotto abbiamo riportato la top 10, che è stata stilata in base a un punteggio che prende in considerazione quattro fattori, con il più impattante rappresentato dalla media dei voti ricevuti dai titoli pubblicati da ogni publisher. In secondo luogo, vengono assegnati o sottratti punti bonus in base al quantitativo di titoli che hanno un metascore eccezionale (90 o superiore), positivo (75 o superiore) e quanti uno negativo (dal 49 in giù).