Monster Hunter Stories 1 e 2: Amazon.it svela l'edizione fisica per PS4 con entrambi i giochi

Con l'avvicinarsi del lancio della remaster di Monster Hunter Stories e il debutto di Monster Hunter Stories 2 su PS4, Capcom ha aperto le pagine dedicate ai due giochi sui vari store digitali, mentre grazie Amazon Italia è stata confermata un'edizione fisica che include entrambi i giochi solo per PS4.

Per chi non lo sapesse, il primo Monster Hunter Stories, uscito esclusivamente su Nintendo 3DS nel 2016, sta per tornare in una versione graficamente aggiornata su Nintendo Switch, PC e PS4 (e ovviamente PS5 in retrocompatibilità), in uscita il 14 giugno. Inoltre, lo stesso giorno debutterà su PS4 anche il sequel Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins, precedetemente uscito solo su PC e Nintendo Switch.

Come segnalato da Gematsu su X, Capcom ha aperto le pagine dedicate sui vari store digitali, anche se al momento non è ancora possibile effettuare il preordine. Se siete interessati, trovate la versione Nintendo Switch di Monster Hunter Stories HD a questo indirizzo, la versione Steam qui e quella per PS4 a questo indirizzo. Infine, tramite questo link è possibile raggiungere la pagina di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin del PlayStation Store. Grazie all'eShop apprendiamo che la versione Nintendo Switch della remaster di Monster Hunter Stories sarà prezzata 29,99 euro.

Capcom in precedenza aveva annunciato anche dei bundle digitali che includeranno entrambi i titoli, ma al momento non sono disponibili altri dettagli. In compenso, sappiamo che coloro che preordineranno Monster Hunter Stories HD riceveranno come bonus i costumi da Re e Regina per Navirou, ispirati ai mostri a Rathalos e Rathian. Per la versione PS4 del secondo capitolo, invece, verrà offerto il costume di Kamura per Ena, ispirato alle gemelle Hinoa e Minoto di Monster Hunter Rise