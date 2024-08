Il cosplay di Nami da One Piece di coser.kae sfoggia l'esotico di Alabasta nel deserto

One Piece non ha bisogno di molte presentazioni. Il manga di Eiichiro Oda è nato nel lontano 1997 diventando ben presto anche un'anime e una delle opere più famose del Giappone, con le storie della ciurma di Cappello di Paglia che appassionano da decenni e tutt'ora sulla cresta dell'onda anche grazie al recentemente adattamento live action. In attesa della seconda stagione della serie TV di Netflix, coser.kae ci propone un cosplay di Nami in tema con l'arco narrativo di Alabasta davvero di ottima fattura.

Considerando la popolarità dell'opera e del personaggio, Nami non ha bisogno di grandi presentazioni. Entra a far parte della ciurma di Cappello di Paglia nelle prime battute della storia, diventando un membro fisso dell'equipaggio in qualità di esperta cartografa e navigatrice.