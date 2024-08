Un gameplay trailer di Delta Force: Hawk Ops presenta la modalità Havoc Warfare in vista dell'Alpha su PC

Havoc Warfare propone scontri su larga scala in stile Battlefield, quindi con una mappa di grandi dimensioni, con la possibilità di utilizzare vari veicoli, cone carrarmati, elicotteri e navi. Due squadre da 32 giocatori, suddivise in mini-team da 4 persone, avranno l'obiettivo di conquistare dei punti strategici della mappa in possesso degli avversari, fino all'ultimo assedio finale. In particolare nell'Alpha i giocatori potranno provare questa modalità su due mappe differenti.

Che cos'è Delta Force: Hawk Ops e come partecipare all'Alpha

Delta Force: Hawk Ops è uno sparatutto tattico in prima persona free-to-play e reboot della serie Delta Force nata nel 1999. Il gioco è in sviluppo, non solo su PC, ma anche per PlayStation, Xbox e dispositivi mobile iOS e Android. Il gioco offrirà scontri su mappe vaste e sfruttando veicoli militari, come jeep, pick-up, elicotteri, barche d'assalto, jet da combattimento e droni. Oltre alle modalità multiplayer, il gioco includerà una campagna, basata sul film "Black Hawk Down" diretto da Ridley Scott.

Vi abbiamo parlato di Havoc Warfare e delle altre modalità di Delta Force: Hawk Ops all'interno di del nostro articolo di provato con le prime impressioni su questo sparatutto free-to-play dalle grandi ambizioni. Se siete interessati, come detto in apertura, il 6 agosto partirà l'Alpha test su PC, a cui potrete iscrivervi tramite la pagina Steam del gioco, a questo indirizzo, o tramite il sito ufficiale, che trovate qui.