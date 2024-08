Il cosplay di Harley Quinn da Suicide Squad firmato Lizzie Lestrange impugna una mazza

"Sarebbe un peccato sporcare di sangue il mio nuovo vestito", ha scritto la modella nel suo post su Instagram, rifacendosi alla folle attitudine del personaggio creato da Paul Dini e Bruce Timm in occasione di Batman: The Animated Series .

Nei videogiochi, però...

Abbiamo ritrovato Harley Quinn anche nel recente Suicide Squad: Kill the Justice League, appena aggiornato alla Stagione 2 ma sempre più in crisi per via di vendite deludenti e di un numero di giocatori sempre più risicato.

Fortunatamente tutto questo non ha inciso sull'entusiasmo che ancora ruota attorno al personaggio, come dimostrano anche le mille interpretazioni realizzate dalle più talentuose cosplayer del mondo.

