Il cosplay di Himawari da Manka si esibisce in mosse notevoli, da vera figlia di Naruto

Il manga Boruto prosegue e ha spostato da tempo l'attenzione sui figli di Naruto, di cui in particolare qui vediamo un cosplay di Himawari, la figlia secondogenita, eseguito alla perfezione da Manka con tanto di mosse notevoli.

Non è chiaro il contesto in cui è avvenuto questo cosplay ma sembra essere un evento di qualche tipo, visto che la ragazza si trova sopra un palcoscenico, dove si esibisce in una serie di mosse e pose che richiamano veramente il personaggio in questione.

Himawari è la figlia di Naruto e Hinata, e ha ereditato il Byakugan dalla madre ottenendo così una potente abilità innata, ma anche diverse caratteristiche dal padre, al di là della somiglianza di alcuni tratti fisici.