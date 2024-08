Sony avrebbe pagato troppo per acquisire Bungie, stando a degli ex dipendenti

Ricordiamo che Sony Interactive Entertainment ha ufficializzato l'acquisizione di Bungie a fine gennaio 2022 per una cifra pari a 3,6 miliardi di dollari . Stando agli accordi, la casa di Destiny sarebbe rimasta indipendente dal punto di vista decisionale, creativo e della gestione del team. Tuttavia dopo la recente ondata di licenziamenti e l'ammissione del CEO Parsons che i conti dello studio sono in rosso, voci di corridoio affermano che ora Sony abbia revocato questa indipendenza parzialmente o totalmente.

Stando alle testimonianze di alcuni ex dipendenti di Bungie al giornalista Stephen Totilo di GamesFile, Sony avrebbe pagato troppo per acquisire la software house , con lo studio che avrebbe fatto delle promesse che poi non sono state mantenute. Inoltre, affermano che le vendite dell'espansione La Forma Ultima di Destiny 2 al lancio sono state inferiori a quelle dell'Eclissi, nonostante abbia avuto un'accoglienza molto più positiva da parte di critica e pubblico.

Bungie non raggiunge i target prefissati dal lancio de L'Eclissi

"Nonostante tutto ha venduto meno dell'Eclissi", ha dichiarato l'ex dipendente anonimo a Totilo riguardo i numeri della Forma Ultima al lancio. "Le finanze non funzionano. Destiny è un gioco incredibilmente costoso da realizzare".

Il logo di Bungie

"Credo che Sony abbia pagato troppo per Bungie", ha dichiarato una fonte a Totilo. "Penso che Bungie abbia promesso delle cose che non è stata in grado di realizzare".

Secondo tre ex dipendenti di Bungie, i dirigenti dello studio "hanno sopravvalutato le prospettive finanziarie del loro studio a Sony e i tagli di mercoledì erano necessari per fermare le continue perdite". Altre fonti hanno riferito a Totilo che Bungie ha fallito nel raggiungere i target promessi a Sony sin dal lancio di Destiny 2: L'Eclissi, nonostante l'espansione avesse permesso di conseguire un nuovo record di affluenza di utenti su Steam.

Insomma, il quadro dipinto è quello di una compagnia tutt'altro che in salute. È bene sottolineare che le informazioni qui sopra vanno prese per quello che sono, ovvero delle indiscrezioni di cui è impossibile verificare la veridicità. Tuttavia le recenti dichiarazioni del CEO Pete Parsons sui conti in rosso di Bungie e le cause che hanno portato al licenziamento di 220 dipendenti sembrano confermarle.