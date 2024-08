The Last of Us: Stagione 2 si mostra in un teaser trailer ufficiale con varie scene, anche inedite

HBO Max ha pubblicato un breve teaser trailer di The Last of Us: Stagione 2 attraverso un post su X, ma nei pochi secondi di video che possiamo vedere emergono già diversi elementi interessanti sulla serie TV, che sembra andare oltre il gioco proponendo contenuti inediti.

Elementi inediti rispetto al gioco?

La storia di The Last of Us: Stagione 2 sembra seguire in maniera molto fedele quella di The Last of Us: Parte II in versione videogioco, cosa peraltro confermata anche dai responsabili Craig Mazin e Neil Druckmann, ma sembrano esserci anche alcune scene inedite, almeno a guardare il teaser.



Nel mezzo minuto visibile, si possono infatti cogliere diversi elementi di questa stagione: il classico ballo a Jackson, i Serafiti e un brevissimo momento di Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby in una scena innevata, ma anche momenti forse inediti come proprio la scena di Joel combattuto sulla sua decisione, Tommy che difende Jackson da un assalto, Isaac in azione e altro.

Insomma, indubbiamente la costruzione narrativa di The Last of Us: Stagione 2 risulterà interessante anche per chi conosce a menadito la storia del gioco, sebbene gli eventi principali siano destinati ad essere praticamente gli stessi.

Non sappiamo peraltro quanta storia verrà coperta da questa stagione, considerando che non basterà probabilmente a raccontare tutto il secondo capitolo della serie videoludica: sappiamo che andrà avanti per 7 episodi e verrà chiusa con quello che viene definito un "punto di rottura naturale" dagli autori, cosa che potrebbe già dare un'idea di quale sia l'evento conclusivo in questione, ma potrebbe anche essere qualcosa di completamente inedito.

Nei giorni scorsi avevamo visto il cambio di look per Ellie in The Last of Us Stagione 2 oltre al possibile periodo di uscita, che per il momento resta ufficialmente un vago 2025.