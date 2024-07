Cambio di look per Ellie in The Last of Us Stagione 2: più vicina all'originale ma le polemiche proseguono

Con l'arrivo di The Last of Us: Stagione 2 ci saranno cambiamenti anche nel look di Ellie, per rispecchiare il salto temporale avvenuto nell'ambientazione e negli eventi e altre variazioni, e quanto emerso da una prima foto sembra mostrare un personaggio più vicino a quello originale del gioco di Naughty Dog, sebbene le polemiche proseguano.

Come possiamo vedere dalla foto pubblicata dall'account The Last of Us News, che fin qui si è occupato di fornire numerosi aggiornamenti sulla serie TV di HBO, pubblicando spesso anche foto "rubate" dal set, il nuovo look di Ellie è tratto direttamente da quello originale, forse rappresentando il collegamento più diretto visto finora, in termini di outfit, tra serie TV e videogioco.

La Ellie interpretata da Bella Ramsey ha dunque tutte le caratteristiche dell'originale, con la camicia logora sopra la maglietta, lo stesso zaino e anche il tipico tatuaggio della protagonista del gioco sul braccio destro.